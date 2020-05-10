الخارجية الأمريكية: لن نسمح لإيران أبدا بالوصول إلى الأسلحة النووية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لن تسمح أبدا لإيران بالوصول إلى الأسلحة النووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاجوس، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، "إن وضع إيران الحالي غير مقبول بالنسبة لنا فيما يتعلق بالإرهاب والعنف، ولن نسمح لإيران أبدا بالوصول إلى الأسلحة النووية".

ولفتت إلى أن عامين مرا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مؤكدة استمرار بلادها باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لضمان تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.