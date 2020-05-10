احتج الشعب لإقالته فعاد لمكافحة الإرهاب.. من هو عبدالوهاب الساعدي؟

أصدر رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي قرارا، أمس السبت، بإعادة عبدالوهاب الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، بعد أن أبعده رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي في أكتوبر 2019، ونقله للعمل في وزارة الدفاع العراقية.

واعتبر محللون، أن عودة القائد المُبعَد لقوات مكافحة الإرهاب في العراق، هي بمثابة "قيمة رمزية" ورد اعتبار للعسكري البارز، بعد أن أثار قرار استبعاده غضباً في البلاد وسط علامات استفهام عن أسباب القرار، دفع المتظاهرون بعدها للخروج رافعين شعارات تطالب بإعادته إلى منصبه، وفقًا لـ"العربية"، حتى تم ذلك بالأمس.

وترصد "الوطن" فيما يلي معلومات عن القائد العراقي:

- اسمه الكامل عبد الوهاب عبدالزهرة زبون الساعدي.

- ولد في مدينة الصدر ببغداد عام 1963، وعمره 57 عاما.

- تخرج في الكلية العسكرية العراقية عام 1985.

- حصل على شهادة بكالوريوس تربية في اختصاص الفيزياء.

- دخل كلية الأركان وتخرج فيها عام 1996 برتبة رائد ركن، وكان أحد العشرة الأوائل.

- دخل بعدها كلية القيادة، وعندما وصل لرتبة عقيد ركن دخل كلية الحرب ليتخرج فيها ضابط حرب.

- أكمل الماجستير في العلوم العسكرية وأصبح معلما في كلية الأركان العراقية.

- شارك في معارك التحرير في الرمادي وصلاح الدين والموصل وغيرها.

- نجا الساعدي من عدة محاولات لاغتياله بسيارات مفخخة أو عمليات قنص منفردة، خلال قيادته للمعارك.

- في أكتوبر 2019، أُبعد الساعدي من منصبه بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

- في 9 من مايو، عاد على رأي جهاز مكافحة الإرهاب مرة أخرى.