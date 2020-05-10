"تعليم الغربية" توجه بسرعة تشكيل لجان استلام المشروعات البحثية

وجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، بالانتهاء من تشكيل لجان استلام الأبحاث التعليمية من الطلاب.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص تسليم المشروعات البحثية الطلابية وفقاً للجدول المعلن من الوزارة بدءًا من السبت التاسع من مايو الجاري وحتى السبت السادس عشر من الشهر نفسه.

وفي سياق آخر، أحال وكيل وزارة التربية والتعليم، مديرة مدرسة قرانشو بمركز بسيون إلى التحقيق العاجل لتقصيرها العمل، مع استبعادها لديوان عام الإدارة ببسيون لحين انتهاء التحقيقات، وتكليف مدير بدلا منها.