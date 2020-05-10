مصريون بالكويت يرصدون المرحلة الأخيرة في احتواء كورونا

يطبق الحظر الشامل في الكويت بعد قليل، والذي يمثل المرحلة الأخيرة في احتواء فيروس كورونا المستجد، قبل العودة إلى الحياة تدريجيا، ابتداء من الرابعة من عصر اليوم الأحد الموافق 10 مايو، حتى نهاية مايو الجاري، حسبما أعلنت الحكومة الكويتية، الجمعة.

وأكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، داعيا الجميع إلى الالتزام بالحظر الشامل الذي سيبدأ تطبيقه في جميع أنحاء البلاد ابتداء من اليوم الأحد.

وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في خطاب متلفز: "یمر علینا شھر رمضان في ظل تطورات انتشار وباء كورونا المستجد وتداعیاته المتسارعة، حیث أصبح العالم ونحن، یواجه بسببه مشاكل قصوى، مما أوجب تضافر جھود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الاختصاص ومراكز البحوث الطبیة، لإیجاد لقاح ناجع لھذا الوباء".

وتواصلت "الوطن" مع أبناء من الجالية المصرية بالكويت، حيث قال محمد السيد، مدرس مصري يعمل بالكويت، إن الأسواق تشهد زحاما غير طبيعيا قبيل تطبيق الحظر الكلي في الكويت، مشيرا إلى أن من يقوم بالتسوق سواء في الأسواق التجارية الكبرى أو المحال يشتري بكميات كبيرة وغير مسبوقة في اتجاه للتخزين، لكن هناك بعض المواد التي لا يمكن تخزينها وعلى الرغم من ذلك فالإقبال كثيف للغاية.

وأضاف السيد لـ"الوطن": "البلدية هنا تقوم بتنظيم عمليات الدخول للأسواق المركزية في محاولة لتخفيف عملية التزاحم، لاسيما وأن الأسواق والسوبر ماركت مستمرة حتى في وقت الحظر الكلي، والفرق الرقابية تنتشر في الأسواق منعا لحدوث أزمات، ولا يوجد أي استغلال للوضع من حيث الأسعار".

فيما قال تامر رضا، مهندس مدني مصري مقيم بالكويت، إن الكثير من ملاك الوحداث السكنية من الكويتيين قاموا بتخفيض إيجارات شهري أبريل ومايو والبعض قام بتأجيل الدفع الشهري إلى بعد تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف تامر لـ"الوطن": "سنكمل شهر رمضان في المنازل، أقيم هنا مع عائلتي منذ 6 سنوات تقريبا وشهر رمضان المبارك له طقوسه الرائعة، لاسيما وأنني أقيم في منطقة قريبة من المولات التجارية الكبرى في الفرعونية، لكن قمت بالتسوق يوم أمس تحسبا للظروف فهذه المرة الأولى التي أعاصر فيها حظرا كليا في الكويت منذ قدومي إلى هنا".

كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة رصدھا 170 جمعیة وسوقا مركزیا ومحلات تجاریة وصیدلیة خلال جولاتھا التفتیشیة ومراقبة 58 فرعا للتموین للتأكد من مدى انسیابیة سیر عملیات البیع وتسلیم المواد الغذائیة لمستحقیھا والوقوف على مدى التزامھا والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الأحد، إن جولات فرقھا التفتیشیة مستمرة في عملھا في ظل القرارات المعمول بھا بشأن الإجراءات المعنیة لمواجھة تداعیات انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد.