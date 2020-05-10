نائبة: الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا يقلل من نقل الفيروس

أكدت النائبة إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب، أن القضاء على فيروس كورونا المستجد متوقف على مدى استيعاب المواطن ووعيه وإدراكه بخطورة هذا الوباء وأهمية الحفاظ على نفسه وأسرته وبلده.

وقالت "متى"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وخاصة أن تداعيات الأزمة السلبية يتحملها الجميع.

وأضافت أن جميع أجهزة الدولة تعمل بتنسيق فيما بينها وعلى كافة المستويات لمكافحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن التعامل الحكومي مع الأزمة شهد به الجميع على مدى كفاءته، وهو ما يتطلب من المواطنين أن يغيروا من عاداتهم وسلوكياتهم.

وتابعت أنه في حال التزام المواطنين والامتناع عن التواجد في الأماكن المزدحمة، والتوقف عن التكالب عن شراء السلع والمواد الغذائية، وإغلاق المحال التجارية في الشوارع الجانبية خلال فترات الحظر، واتباعهم مبدأ التباعد المجتمعي، مع الالتزام بإجراءات الوقاية، سيقلل من انتقال العدوى.