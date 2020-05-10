ضبط ألعاب نارية محظور تداولها في أسواق ملوي بالمنيا

ضبطت الوحدة المحلية في ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، مجموعة من الألعاب النارية المحظور تداولها في الأسواق، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

وحررت الوحدة المحلية، عددا من المخالفات التموينية للمخابز البلدية والأسواق، وذلك من خلال الحملات اليومية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك والجهات المعنية.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتنظيم الحملات الرقابية بصفة دورية علي جميع مراكز المحافظة، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال رصد المخالفات.

أسفرت الحملات عن تحرير 7 مخالفات تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن - خبز غير مطابق للمواصفات – وقضايا أخرى متنوعة).