توريد 98 ألف طن قمح بالقليوبية

أعلن مجدي عامر وكيل مديرية التموين بالقليوبية، توريد 98 ألف طن قمح لشون وهناجر وصوامع المحافظة منذ إطلاق موسم الحصاد في منتصف أبريل الماضي.

وقال المحافظ عبد الحميد الهجان، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي"صوامع مسطرد، بنكري الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هناجرشبلنجة، وشبين القناطر وكفر شكر وشونة كفر سعد بحيرى" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأوضح عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين، إنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها في غضون يومان على الأكثر للمزارعين.