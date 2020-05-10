السعودية تطلق "تنظيم العمل المرن" الذي يربط الأجر بالساعة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية "تنظيم العمل المرن"، والذي يستهدف جميع السعوديين، وكل المنشآت في كل نشاطات القطاع الخاص، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم، أن التنظيم يسعى إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة.

ووفق الصحيفة، يحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونيا عبر البوابة التي تحددها الوزارة، كما يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البرنامج يهدف إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين، علما أنه سيتم إطلاق البوابة بعد تسعين يوما من إطلاق القرار.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن هذا التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدما في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.