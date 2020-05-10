أحمد داش: رمضان نجم كبير.. ومحمد سامي مخرج ذكي

أعرب الفنان الشاب أحمد داش، عن سعادته البالغة، بردود فعل الجمهور، بشأن دوره في مسلسل "البرنس" والذي يُعرض حصريًا عبر قناة "dmc"، مؤكدًا أنّ ردود الفعل كانت بمثابة مفاجأة كبيرة له، لاسيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصناعة الـ"كوميكس".

ووصف "داش" في تصريحات تليفزيونية له، محمد رمضان، بقوله: "نجم كبير وممثل جامد، ويسمع الممثل الذي أمامه، وهذا شيء مهم جدًا بالنسبة لي، لذلك كنت سعيدًا جدًا بالتعاون معه"، لافتًا إلى أنَّ المُخرج محمد سامي هو من رشحه للمُشاركة في مسلسل "البرنس"، إذ جمعته جلسات عمل به، للاتفاق على تفاصيل الدور والتحضير له.

وأشار إلى أنَّ محمد سامي، كان قد انتهى من كتابة الحلقات كاملة، قبل الشروع في التصوير، الأمر الذي منح فريق العمل قدر كبير من الأريحية، واصفًا إياه بقوله: "محمد سامي مخرج زكي ويُدرك أهدافه جيدًا، ويرى المسلسل في خياله منذ وقتٍ طويل".

تدور حلقات مسلسل البرنس، حول رضوان البرنس هو الأخ الأكبر لـ3 أخوه، وهم من أمهات مختلفة، ويمتلكون منزل وورشة تصليح سيارات في منطقة شعبية، يقترح مقاول يحاول شراء العقار لبناء برج سكني ويعرض مبلغ ضخم، لكن الأب "عبد العزيز مخيون" يرفض هذا العرض.

يوافق أبناء البرنس ما عدا رضوان الذي يقف بجوار والده، لكنه يتوفى في الحلقة الثالثة، ويبدأ الصراع بين الأشقاء على بيع المنزل، لكن يفاجئ الجميع أن الأب نقل كل ما يملك لأبنه الأكبر رضوان.

البرنس بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر وروجينا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.