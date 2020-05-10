لا حياة لمن تنادي.. زحام في سوق الأحد بشبين القناطر والشرطة تتدخل

رغم فضه من قبل رجال الأمن أكثر من مرة، إلا أن المواطنين أصروا على إقامة سوق الأحد في مدينة شبين القناطر بالقليوبية، ضاربين عرض الحائط بالإجراءات الاحترازية التي تخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد السوق حالة من تكدس الكبير من المواطنيين والباعة الجائلين، غير مبالين بتحذيرات رجال الأمن.

من جانبه، أوضح غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، أنه جرى فض السوق بالتعاون مع شرطة المرافق، لافتا إلى أن المواطنين كانوا يتبعون أسلوب الكر والفر واللجوء إلى الشوارع الجانبية كوسيلة للتحاليل، مؤكدا أنه رغم كل المحاولات جرى فض السوق.

كانت الحكومة اتخذت قرارا بحظر الأسواق العشوائية والتجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.