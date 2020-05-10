تطهير منشآت طبية وحكومية بملوي للوقاية من كورونا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات بالقرى والشوارع خلال ساعات الحظر، وكذا حملات لرش وتطهير الشوارع والمباني الحكومية والعامة.

شملت الحملة رش وتطهير مستشفيي العزل والعام بملوي والأماكن المجاورة للمستشفيات، وتطهير مركز الإسراء للنساء والتوليد، ومستشفى طيبة، بالإضافة لتعقيم الشوارع والمباني الحكومية بقرى المعصرة والروضة.

كما فضت الوحدة المحلية، سوق جلال الغربية التابع لقرية دروة، بالإضافة لمنع الباعة الجائلين من التجمع داخل سوق البياضية وغلق جميع الشوارع المؤدية للسوق ومنع أي ازدحام أو تكدس حرصا على سلامة الأهالي.

كما نفذ مركز ملوي أعمال صيانة أعمدة الكهرباء بقرية الشيخ عبادة، بالإضافة إلى إنارة طريق المستشفى وأمام المستشفى العام والرمد، كما أوقفت أعمال بناء داخل مدينة ملوي.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.