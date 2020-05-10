شفاء 107 حالات مصابة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ 2729 بالكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 107 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2729 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، في بيان صحفي، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ107 من فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أعلن أمس السبت، شفاء 165 حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.