المترو: لا تعديلات على مواعيد القطارات حتى عيد الفطر

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنّ العمل بالخطوط الثلاثة للمترو سيستمر بجداول التشغيل المؤقتة المعمول بها منذ تطبيق حظر التجوال في البلاد منذ نهاية مارس الماضى، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد القطارات حتى نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر.

وقال المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنّ الشركة تتابع عن كثب كل ما يتعلق بفيروس كورونا وقرارات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنّه حتى نهاية شهر رمضان المبارك لن يكون هناك تغيير في مواعيد قيام الرحلات بالخطوط الثلاثة للمترو، وحال وجود قرارات جديدة من مجلس الوزراء فيما يخص ساعات الحظر سيتم تنفيذها على الفور.

وأضاف الفضالي، لـ"الوطن"، أنّ التشغيل اليومي للقطارات بالخطوط الثلاثة يبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 8.15 مساءً بالخط الأول للمترو، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 8.30 مساء، أما الخط الثاني للمترو فيكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 8.35 دقيقة مساءً، ومن محطة المنيب أيضًا الساعة 8.35 دقيقة، وفي الخط الثالث يكون قيام آخر رحلة قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8.15 مساء ومن محطة العتبة الساعة 8.40 دقيقة مساءً.

وأشار إلى استمرار عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر مستمرة، إضافة إلى تعقيم أماكن ملامسة الجمهور، موضحا أنّ الجميع هنا يعمل من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، كما أنّ غرفة العمليات تتابع حركة القطارات لحظة بلحظة، لوضع سيناريوهات بديلة وعاجلة حال حدوث أزمات من شأنها تهدد سير حركة التشغيل.