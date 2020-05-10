رصف طريق جبل الطير في سمالوط بالمنيا
تواصل حملات النظافة والتعقيم في قرى المحافظة
كتب:
اسلام فهمي
04:14 م | الأحد 10 مايو 2020
نفذت الوحدة المحلية في مركز سمالوط بالمنيا، حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع بالقرى والشوارع.
وتابعت الأجهزة التنفيذية تمهيد طريق جبل الطير القبلية لرصفه ضمن الخطة الموحدة لقرية بني خالد، بالإضافة إلى تواصل أعمال الرش والتطهير بقرى المركز.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة خلال فترة الحظر، وتعقيم الوحدة الصحية بقرية البسلقون، ورش وتطهير المصالح الحكومية بالوحدة المحلية بالشيخ مسعود .
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنفيذ حملات النظافة بقرى بني محمد سلطان وصفط الخمار والبرجاية، إذ جرى رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع، وإٕزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية بني محمد سلطان.
وفضت الوحدة المحلية لمركز المنيا سوق منشية الذهب القبلية التابعة لقرية صفط الخمار، وسوق ريدة التابع لبني محمد سلطان، كما تابعت أعمال الرصف بطريق جسر الطوخى أبوعياد التابع لقرية صفط الخمار.
وتابعت الوحدة المحلية لمركز مغاغة أعمال رصف شارع الجمهوريه الشرقي، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة.
وواصلت الوحدة المحلية ببني مزار تنفيذ أعمال رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، وأعمال طلاء الواجهات بشارع العاشر من رمضان.
وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.