رصف طريق جبل الطير في سمالوط بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية في مركز سمالوط بالمنيا، حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع بالقرى والشوارع.

وتابعت الأجهزة التنفيذية تمهيد طريق جبل الطير القبلية لرصفه ضمن الخطة الموحدة لقرية بني خالد، بالإضافة إلى تواصل أعمال الرش والتطهير بقرى المركز.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة خلال فترة الحظر، وتعقيم الوحدة الصحية بقرية البسلقون، ورش وتطهير المصالح الحكومية بالوحدة المحلية بالشيخ مسعود .

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنفيذ حملات النظافة بقرى بني محمد سلطان وصفط الخمار والبرجاية، إذ جرى رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع، وإٕزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية بني محمد سلطان.

وفضت الوحدة المحلية لمركز المنيا سوق منشية الذهب القبلية التابعة لقرية صفط الخمار، وسوق ريدة التابع لبني محمد سلطان، كما تابعت أعمال الرصف بطريق جسر الطوخى أبوعياد التابع لقرية صفط الخمار.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز مغاغة أعمال رصف شارع الجمهوريه الشرقي، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة.

وواصلت الوحدة المحلية ببني مزار تنفيذ أعمال رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، وأعمال طلاء الواجهات بشارع العاشر من رمضان.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.