حملات نظافة وتطوير لمداخل قرى القنطرة شرق

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أن الجهاز التنفيذى للمدينة نظم حملات مكثفة لأعمال النظافة بالمدينة، شملت رفع المخلفات والقمامة ونقلها إلي المقلب العمومي، واستكمال صيانة كشافات الإضاءة وتركيب كشافات ليد الموفرة، وكذلك إزالة الإشغالات من الطريق المؤدي إلي معدية الأفراد وأعمال الرش والتعقيم.

وقال "إدريس" إنه تم تنظيم حملات نظافة بالقري حيث تم رفع كفاءة وتطوير مداخل ومخارج قريتي الأبطال والعبور، ووضع فاصل للدخول أو الخروج من القرية كما تم إزالة الأتربة والمطبان ومسح الطريق المؤدي لقرية العبور وجاري تشجير مدخل القرية، كما قامت الوحدة المحلية لقرية التقدم بعمل حملة نظافة داخل القرية وقرية الأمل وتم رفع المخلفات والقمامة من داخل المربعات والشوارع ومن أمام المحلات وتم استكمال إضاءة الشوارع.

وأكد "إدريس" أن الوحدة المحلية لقرية جلبانة قامت بعمل حملة نظافة داخل القرية وصيانة لمبات أعمدة الإنارة وتركيب لمبات الليد وتم الانتهاء من الإجراءات لإضاءة الطريق الدولي من كمين بالوظة إلى المثلث بالقنطرة والتي يقوم بها جهاز التعمير، وأشرف على هذه الأعمال أحمد الإسناوي، والمهندس محمد علي، ومحمد صابر وحسني راشد، ومحمد السيوفي، وأحمد حمود.