مصر الخير تسلم 22 ألف "كرتونة غذائية" للأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، تسليم 14 ألف و500 كرتونة مواد غذائية كدفعة ثانية، مقدمة من مؤسسة مصر الخير لممثلي الجمعيات الأهلية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والتي قد سبقها توزيع 7500 كرتونة كدفعة أولى، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من المؤسسة إلى 22 ألف كرتونة ضمن قوافل المساعدات الغذائية في إطار جهود كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم الأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم.

وأعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن إشادته بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسة مصر الخير، مما تسهم في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات وفي كل المواقف.

وأوضحت حنان الدرباشي مدير مكتب المؤسسة ببني سويف، أن المؤسسة كانت تعمل على إفطار مليون صائم خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا العام بسبب الإجراءات الصحية المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، فقد تم تحويل المساهمات إلى كراتين مواد غذائية وسلع، إذ تم توزيع 7500 كرتونة وعدد 6000 شيكارة بطاطس و2700 شنطة حماية و1500 فرخة، بجانب 2700 لتر عصير، فضلا عن توزيع 1200 كرتونة للعمالة غير المنتظمة والموسمية، فيما يشهد اليوم استكمال الدفعة الثانية من خلال توزيع بـ 14500 كرتونة.

وقالت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن أن التوزيع سيتم عن طريق الجمعيات الأهلية تحت إشراف ومتابعة المديرية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث يعتمد التوزيع يعتمد على قواعد بيانات الأسر المستحقة المسجلة بالجمعات الأهلية وقواعد بيانات المؤسسة عن الأسر والفئات التي استفادت وتستفيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة بكافة مراكز ومدن المحافظة.