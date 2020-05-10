صور.. تعقيم بمدارس مطروح خلال تسليمهم الأبحاث

اتخذت بعض المدارس إجراءات مشددة في التعامل مع المترددين من أولياء الأمور أو الطلاب خلال توجههم للمدارس لتسليم المشروعات البحثية، بتعقيم المواطنين ورش أجسامهم بالمواد المعقمة.

وخصصت مدرسة الروضة بإدارة مرسى مطروح التعليمية أحد العاملات على بوابة المدرسة ترتدي البدلة الواقية والجوانتي وتحمل في يديها ماكينة رش، وتجرى عملية تعقيم لجميع من يدخل من باب المدرسة، مع تنظيم أعداد الدخول كل فرد على حدة وعدم دخول أي فرد آخر من ولى أمر حتى يخرج الأول من داخل المدرسة.

كما وضعت المدرسة حاجر بين المسؤول عن استلام البحث ومن يقوم بتسليمه على أن تكون هناك مسافة بعيدة عنه بعدة أمتار كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ومراجعة بيانات التلميذ بشكل سريع مع والانصراف عقبها على الفور حتى يتمكن الآخرين من تسليم الأبحاث في ظل إجراءات وقائية صارمة.

وتابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، أعمال تسليم الطلاب للمشروعات البحثية الورقية بالمدارس الابتدائية والإعدادية، في يومها الثاني والذي يعد شرطا رئيسيا للالتحاق بالصف الدراسي التالي وفقا للتعليمات الوزارية الخاصة في هذا الشأن.

وقال "النيلى"، إنه وفقا للجدول الوزاري المعلن استلمت المدارس الابتدائية الأبحاث الخاصة بالصف الرابع من الطلاب وأولياء الأمور كما تتسلم المدارس الإعدادية في اليوم الثاني الأبحاث الخاصة بالصف الثاني من أولياء الأمور والطلاب الذين تعذر عليهم إرسال المشروعات البحثية إلكترونيا عبر منصة أدمودو وذلك في مظروف أبيض مدون عليه كود الطالب ورقمه التعريفي والرمز الخاص بصفه الدراسي.

وأضاف خلال جولته التفقدية أن الأفضل للطلاب الدخول ورفع الأبحاث على منصة أدمودو الإلكترونية وإن تعذر ذلك فعليهم تسليم المشروع البحثي ورقيا للمدرسة وفق الجدول الزمني الذي حددته الوزارة.

وأشار إلى أن أعمال تسليم الأبحاث بجميع الإدارات التعليمية جاءت وسط التزام المدارس بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المشددة، بالإضافة إلى الالتزام التام بجميع عوامل الأمن وقواعد السلامة من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات حرصا علي صحة أبنائنا الطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والاطمئنان لتوافر سبل الحماية والأمان لهم خلال تسليم الأبحاث.