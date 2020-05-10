الكنيسة الكاثوليكية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

قرر السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، استمرار إيقاف صلوات القداس بحضور الأقباط بالكنائس، على أن يحتفل الكهنة بالقداس يوميا، ويكون قاصرا على رعاة كل كنيسة واثنان أو ثلاثة من الشمامسة والمرتلين دون حضور الأقباط، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الكنيسة أنّها تتحد في الصلاة مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان وكل مصلٍّ على وجه الأرض، رافعين تضرعاتهم للرب، لتحل بركته على العالم، ويرفع عنه هذا الوباء اللعين الذي مازال يحصد الكثير من الأرواح حول العالم.

وأوضحت الكنيسة، في بيان لها، أنّه "إلحاقا بالبيانات السابقة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، فإننا حفاظا على الصحة العامة وعلى مصلحة العائلات والأسر وللحفاظ على أرواح شعب مصر المبارك، وتجاوبا مع ما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا من إجراءات احترازية للفترة المقبلة، نوصي الكهنة والرهبان والراهبات وكل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية بمصر، باتباع التوصيات التالية:

- يستمر قصر صلوات الجنازات على أسرة المنتقل.

- يُسمَح بالاحتفال بالأكاليل في الكنيسة فقط، على أن يلتزم العروسان بكتابة إقرار يلتزمان فيه أن يكون الحاضرون عددهم 6 أشخاص بجانب الكاهن المحتفل بالإكليل والشماس الخادم.

- يُسمَح بالاحتفال بسر المعمودية في الكنيسة فقط، على أن يلتزم الوالدان بعدد 4 أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم.

- تعليق الأنشطة الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار أخر.

وأضافت الكنيسة: "نواصل الصلاة من أجل الأطباء وأفراد التمريض وكل الذين يتطوعون بالجهد والمال والأماكن لعلاج المرضى، ليكافئهم الرب على تعبهم ويحفظهم من كل شر. وليتحد الجميع بالصلاة مع البابا فرنسيس من أجل طلب البركات للبشرية في يوم الإخوة الإنسانية يوم 14 مايو 2020. وكذلك الصلاة مع مسيحي الشرق في يوم 17 مايو 2020 من أجل سلام العالم، وليواصل الجميع الصلاة مع البابا فرنسيس من أجل رؤساء الدول وكل الحكومات، الذين يتحملون في هذه الظروف الصعبة، بكل أمانة، عبء ومسئولية اتخاذ القرارات الحاسمة لحماية شعوبهم من هذا الوباء الخطر".

واختتمت الكنيسة بيانها بالقول: "تتمنى الكنيسة القبطية الكاثوليكية للشعب المصري ولكل العالم الإسلامي أعياد فطر مباركة ملؤها السلام والخير، حفظ الرب بلادنا الحبيبة مصر وكل بلاد العالم".