لجان البرلمان تستعد لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال وضريبة الدمغة

تواصل اللجان البرلمانية بمجلس النواب، اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وتعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس برئاسة النائب أحمد سمير اجتماعا غدا، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قطاع قطاع الأعمال العام الصادر لعام 1991.

كما تناقش لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الموازنة الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020/2021، كما تواصل اللجان اجتماعاتها الثلاثاء، وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لمناقشة التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لينة 2005، وكذلك تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر عام 1980.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات بالمسافات الآمنة للجلوس داخل القاعات المخصصة لعقد اجتماعات اللجان البرلمانية، فضلا عن توزيع توزيع الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة للموجودين داخل حرم البرلمان.