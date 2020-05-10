إسرائيل تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا والوفيات تعاود الارتفاع

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أنها سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما شهدت حصيلة الوفيات بالوباء ارتفاعا جديدا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل حتى صباح اليوم 16458 حالة، مع رصد أربع حالات جديدة فقط منذ مساء يوم أمس.

وتمثل أرقام اليوم في إسرائيل أدنى حصيلة إصابات بالفيروس التاجي منذ 11 مارس.

وسجلت في البلاد خلال آخر 24 ساعة ثلاث وفيات جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، وأصبحت حصيلة الضحايا 248 حالة وفاة.

وتعافى 11384 شخصا من كورونا في إسرائيل حتى الآن مقابل 4826 حالة نشطة، بما في ذلك 74 مريضا في حالة خطرة 65 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.