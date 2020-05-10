أستاذ فيروسات: التباعد الاجتماعي يساوي طوق النجاة من كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بكلية الطب بجامعة الزقازيق، إنّ زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا أصبحت مخيفة، مؤكدا أنّ التباعد الاجتماعي يمثل طوق النجاة في الوقت الحالي، لأنه طالما لا يوجد تطعيم فلابد من التباعد، إذ أصبحت العدوى مجتمعية وليست قادمة من الخارج.

وشدد شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، على ضرورة ارتداء الكمامة، لافتا إلى أنّ دولا أوروبية فرضت ارتداء الكمامة إجباريا مثل ألمانيا وإسبانيا: "هناك استهتار من قبل المواطنين، ويوجد تزاحم في بعض الأماكن، ما من شأنه زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، وعدد المخالطين ارتفع".

وأشار إلى أنّه بعد استخدام الدولة أساليب حديثة للكشف عن الفيروس مبكرا ارتفعت حالات الإصابة، مطالبا المواطنين بالنظافة المستمرة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي وآداب السعال، مؤكدا أنّه لا يوجد أحد في مأمن من الإصابة بالفيروس وتختلف الإصابة من شخص لآخر وفق مناعته.