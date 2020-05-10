نائب يطالب الحكومة بتجديد مدة الحوافز الاستثمارية 3 سنوات

تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، باقتراح برغبة موجه للحكومة، لإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة استفادة الشركات الجديدة بالحوافز الاستثمارية الخاصة التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد 3 سنوات أخرى، والتي تنتهي في 29 أكتوبر المقبل، لمساعدة الشركات والاقتصاد على مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح غلاب في تصريحات صحفية، أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، نص على مجموعة من الحوافز الاستثمارية الخاصة، والتي من ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون، هي أن تؤُسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

وأوضح "غلاب" أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أكتوبر 2017، وتم سريانها في اليوم التالي لتاريخ نشرها، ما يعنى أن مدة الاستفادة بالحوافز المنصوص عليها في القانون أوشكت على الانتهاء.

ولفت إلى أن التبعات الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا، تجعل من المهم الاستفادة بما نص عليه القانون من إمكانية تجديد المدة 3 سنوات جديدة بقرار من رئيس الوزراء، لتحقيق أكبر استفادة من هذه الحوافز.