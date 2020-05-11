المتهمة بقتل زوجها حرقا في الهرم تعترف: "كان يستاهل.. عايز يطلقني"

اعترفت المتهمة بقتل زوجها "حرقا" في الهرم بتفاصيل الجريمة المروعة، أثناء مثولها أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حيث قالت المتهمة إنها حاولت قتل المجني عليه، بالسم وقت الإفطار، وإنها وضعت كمية من السم له في وجبة الإفطار، ولكنه لم يمت، وأرشدت المتهمة عن "كيس لونه أصفر"، كان يحتوي علي المادة السامة، وتم عرضها على المعمل الجنائى.

وأضافت المتهمة:"أنها عقب فشلها فى قتله بالسم.. انتظرت حتى استغرق فى النوم عقب صلاة العشاء، وحرقت الشقة وباب غرفة النوم.. وعرفت ان هو مات لما الشرطة جت واتصلت بيا.. كان يستاهل.. انا الزوجة الرابعة اتجوزني علشان أخلف له ولد.. ومعرفتش كان عايز يطلقني ويتجوز غيري قتلته". عقب تسجيل اعترافات المتهمة، أصدرت المحكمة قرارا بحبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

وجاء فى التحريات والتحقيقات التى أشرف عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه بمجرد العثور على جثة المجني عليه، بدأت القوات فى فحص مسرح الجريمة.

وتوصلت من خلال الشهود والكاميرات إلى أن الزوجة الرابعة وراء الجريمة، وتمكنت القوات تحت قيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من ضبط المتهمة، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة الهرم، وبدأت القوات فى استجوابها، واعترفت بتفاصيل الجريمة.