الإمارات تستعد للإعلان عن أول رائدة فضاء قريبا

أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، عن أن الإمارات العربية المتحدة تستعد للإعلان عن رائدي فضاء إماراتيين قريبا، وقد تكون امرأة بينهما.

غرد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر": وصلتني اليوم إحصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سنعلن عن رائديْ فضاء إماراتييْن قريبا".

وتابع: "1400 فتاة إماراتية ضمن المتقدمين من إجمالي 4300 متقدم، و130 إماراتي حاصل على الدكتوراة ضمن المتقدمين، فخور بالرغبة.. فخور بالشغف.. فخور بأبناء الوطن".

‎ويهدف برنامج "الإمارات لرواد الفضاء" الذي يرعاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تأهيل وتطوير كوادر وطنية من رواد الفضاء يمتلكون الخبرات والمهارات اللازمة لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في بعثات الفضاء المأهولة، والمساهمة في التجارب العلمية التي ستعود بالمنفعة على البشرية.

ويتيح البرنامج فرصة التقديم لكل من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، يقبل برنامج الإمارات لرواد الفضاء التخصصات كافة في الهندسة، والطيران، والقطاع العسكري، والتعليم، وقطاع العلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات والتخصصات.​وتدرب أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، مع زميله سلطان النيادي في 2018 في مركز "يوري غاغارين"، بالعاصمة الروسية موسكو.

وانطلقت رحلة المنصوري من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم أس 15" إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم 25 سبتمبر الماضي.

وأقلت المركبة الفضائية "سويوز"، بالإضافة إلى المنصوري، رواد فضاء من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.

وقام المنصوري بـ 16 تجربة علمية، من بينها تجارب على الحامض النووي، وتأثير الفضاء على إنسان من المنطقة العربية، وزراعة النخل في الفضاء.