مدارس أسيوط تواصل استلام المشروعات البحثية بإجراءات مواجهة كورونا

تواصل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استلام المشروعات البحثية لطلاب المدارس في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفقًا لجداول التسليم المعلنة والمحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه يتم اليوم تسليم الأبحاث للصفين الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، لافتًا إلى أن عملية استقبال التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور في المدارس لتسليم المشروعات البحثية تسير بسهولة ويسر ودون أي شكاوى.

وأشار وكيل الوزارة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع تكثيف عمليات التطهير أثناء التسليم، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وطالب وكيل الوزارة الطلاب الذين سيسلمون أبحاثهم ورقيًا، بوضع البحث في مظروف وكتابة الاسم والرقم التعريفي، مؤكدًا ضرورة إعداد المشروع بواسطة الطالب نفسه أو مجموعة من الطلاب.