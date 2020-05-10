محافظ الشرقية يتابع إجراءات تسلم المشروعات البحثية للطلاب

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير انتظام أعمال تسلم المشروعات البحثية من الطلاب إلكترونيا وورقيا، والتي تستمر خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو 2020 طبقا للجدول الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم متمنيا النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريه التربية والتعليم والجهات المعنية لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بكافة المدارس التي تشهد تسلم الأبحاث قبل وبعد انصراف الطلبة وأولياء الأمور منها مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وناشد محافظ الشرقية أولياء الأمور والطلاب بضرورة الالتزام بالأيام المحددة لتسليم الأبحاث الخاصة بهم والبعد عن التجمعات تجنبا للعدوى بالفيروسات، مشددا على القائمين على تسلم الأبحاث بضرورة مراعاة تنظيم دخول وخروج الطلاب والتأكد من وجود مسافات بينيه بينهم أثناء عملية التسلم، لافتا إلى أنه تم تجهيز أماكن مناسبة لانتظار أولياء الأمور والطلاب.

وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تخصيص غرف عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعه أعمال تسلم الأبحاث وتلقى الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب و التدخل الفوري حالة وجود مشكلات، مشيرا إلى أن المدارس تشهد اليوم استلام الأبحاث من طلاب الصفوف الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي والأول الثانوي لم لمن يؤدي الامتحان الكترونيا لافتا إلى أنه من الأفضل الدخول على المنصة ورفع الأبحاث فهي أكثر متعة وآمنه في ظل انتشار فيروس كورونا تخفيفا على الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين بالمنظومة.

أكد وكيل أول وزاره التربية والتعليم أنه تم التنبيه علي القائمين على تسلم الأبحاث التأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي (كود الطالب)، على المشروع البحثي، ورقم جلوس الطلاب للصف الثالث الإعدادي إن أمكن مع تسليم الطالب أو ولي أمره ما يفيد قيامه بتسليم المشروع البحثي للمدرسة أصل وصورة يعطي لولي الأمر ويحتفظ بالصورة.