توريد 132 ألف طن قمح للشون والصوامع بمراكز المنيا

واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم إلى 132883 طن و452 كيلو جرام بنطاق دائرة المحافظة، منها 56632 طن و492 كيلو جرام للقابضة للصوامع، و29901 طن و541 كيلو جرام لقطاع المطاحن، و46345 طن و719 كيلو جرام للبنك الزراعي، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.