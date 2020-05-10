توريد 132 ألف طن قمح للشون والصوامع بمراكز المنيا

توريد 132 ألف طن قمح للشون والصوامع بمراكز المنيا
المحافظ يشدد على تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين
كتب:
اسلام فهمي
04:00 م | الأحد 10 مايو 2020
واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم إلى 132883 طن و452 كيلو جرام بنطاق دائرة المحافظة، منها 56632 طن و492 كيلو جرام للقابضة للصوامع، و29901 طن و541 كيلو جرام لقطاع المطاحن، و46345 طن و719 كيلو جرام للبنك الزراعي، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.
وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول.
وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.