صرف 61% من مقررات تموين الأقصر وتوزيع 331 ألف أسطوانة بوتاجاز

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم صرف حتى اليوم الأحد، 61% من المقررات التموينية لشهر مايو للمواطنين، وذلك دون أزمات ووسط توفر جميع السلع التموينية، كما تم توزيع وتسليم 1700 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد، كما أعلنت المديرية عن وصول 25 بطاقة تموينية خاصة بالعمالة غير المنتظمة وجاري تسليمها لأصحابها من المديرية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر أنه تم صرف السلع التموينية ومقررات شهر أبريل الماضي بالكامل لحوالي 555 تاجر تمويني و160 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة، وذلك بمبلغ قدره 42.50 مليون جنيه بنسبة 100% بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت ظروف الحظر.

وأكد صلاح، أنه في مجال المواد البترولية والبوتاجاز، تم رصد توفر جميع المواد البترولية "سولار ـ بنزين بأنواعه" من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع 330967 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 9256 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.