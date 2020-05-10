ترامب: نقوم بعمل رائع مع كورونا مقارنة بأوباما مع أنفلونزا الخنازير

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد فيها أن الإدارة الأمريكية تقوم بعمل رائع في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذا ما تمت مقارنة ذلك بعمل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أزمة انتشار فيروس انفلونزا الخنازير، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وجاء في التغريدة: "نحن نحصل على نتائج رائعة من عملنا لوقف تفشي فيروس كورونا التاجي، وخاصة بعد ما قمنا بالحظر المبكر للأشخاص القادمين من الصين بؤرة المرض، يمكنكم مقارنة ذلك بكارثة أوباما في التعامل مع أنفلونزا الخنازير، ألم تفكروا بذلك مسبقا؟".

​وتأتي التغريدة كرد على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي انتقد أسلوب تعامل ترامب مع فيروس كورونا المستجد، ووصفه بأنه "فوضوي"، وذلك في مكالمة مسربة مع أعضاء سابقين في إدارته.

وحث أوباما أنصاره في مؤتمر عبر الهاتف، يوم الجمعة الماضي، على الوقوف خلف المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، الذي يسعى لإزاحة ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال أوباما، في اتصاله المسرب مع 300 عضو بجمعية تحمل اسمه وتضم من خدموا في إدارته، إن الانتخابات "مهمة للغاية لأن ما نواجهه ليس مجرد فرد أو حزب سياسي بعينه".