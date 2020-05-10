العثور على جثتين لفتاة وطفلة مكبلتين بالحبال في نهر النيل بسوهاج

عثر الأهالي بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج، على جثة فتاة وطفلة مكبلتين بالحبال داخل نهر النيل، وتبين من المعاينة أنهما في حالة تعفن ومجهولتي الهوية.

تم انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفى المراغة المركزي، وانتقل فريق من المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز جزيرة شندويل يفيد ورود بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثتين داخل نهر النيل، وتبين من المعاينة عثور الأهالي على جثتين لفتاة وطفلة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثتين، وبفحصهن تبين أنهما مكبلين بالحبال وأن أعمارهن تتراوح بين 30 عاما و15 عاما.

حرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وكشف ملابساتها، وأخطرت النيابة العامة.