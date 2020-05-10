الأكاديمية الوطنية: مستمرون في تدريب الموظفين رغم فيروس كورونا

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن برنامج تدريب المسؤول الحكومي المحترف، الذى تنظمه الأكاديمية بدأ فى 2019 فى أربع محافظات هى القاهرة والإسكندرية والجيزة وبورسعيد.

وأشارت إلى أن التجربة كان لها أثر ناجح على الأرض، باعتبار أن الموظف مسؤول مسؤولية أولى عن إرضاء المواطن على أداء الحكومة ممثلة فى هذا الموظف.

وأوضحت "راغب" أن هذا النجاح شجعنا على مد التجربة لأكثر من محافظة، وهذه المرة فى البحيرة والشرقية وكفر الشيخ، عن طريق التعلم عن بعد، مضيفة "لم نتوقف بسبب جائحة كورونا بل نستمر فى أداء مهمتنا، وكان الافتتاح اليوم عبر المنصة الرقمية بمشاركة الوزراء والمحافظين".

من جانبها، قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن التدريب سيكون على مدار 45 يومًا يتلقى المتدرب خلاله البرنامج فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتم التقديم عن طريق ربط إلكترونى يعلن عنه فى كل محافظة، ويتم تقييمات قبل قبول الموظف فى التدريب وفقا لشروط، أهمها التعامل مباشرة مع الجمهور.

وأوضحت، أنه تم تدريب 1200 متدربًا فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، بواقع 400 متدربًا من كل محافظة إضافة إلى بورسعيد التى كانت أول محافظة تتحول رقميًا، مؤكدة أن تجربة التدريب حققت فارقًا كبيرًا فى أداء الموظفين، حيث تم التقييم قبل وبعد التدريب.

وأضافت "لبيب"، أنه يجرى حاليًا التدريب فى البحيرة والشرقية وكفر الشيخ، كما أننا بصدد التحول الرقمي فى 5 محافظات هى السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وسيتم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها كما تم فى بورسعيد، مشيرة إلى العمل على تسريع وتيرة الالتحاق ببرنامج التدريب، للوصول إلى أعداد أكبر من المراحل السابقة.

واستقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ونائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي المهندسة غادة لبيب؛ ضمن فاعليات افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف بمقر الأكاديمية، وبحضور كل من محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، ومحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

الجدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أطلقت المبادرة الرقمية 2020 في أول أبريل الماضي بهدف توفير معارف رقمية واسعة النطاق لخدمة أدوار الأكاديمية التدريبية والمعرفية، ولضمان استمرارها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة كورونا، ولذلك سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف عبر منصة الأكاديمية الرقمية.

وتستهدف تلك المرحلة تدريب عدد 1200 متدربًا من العاملين بالقطاع الحكومي في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية.