في نهار رمضان.. قتل طفلة على يد صديقة أمها لسرقة قرطها الذهبي

"بلاغ تغيب.. جثة طافية فوق المياه.. حلق ذهبي.. صورة".. تفاصيل كثيرة سطرتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بسوهاج، تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، أثناء رحلة البحث عن طفلة متغيبة في قرية الحريدية، التابعة لمركز المراغة، تبين أن الضحية قتلت في نهار رمضان على يد صديقة أمها، كتمت أنفاسها ووضعت جثتها في "جوال"، وألقت بالجثة في ترعة "نجع حمادي".. إلا أن "صورة" التقطتها إحدى الكاميرات للطفلة الضحية أثناء دخولها منزل المتهمة، ولم تخرج، حتى تم العثور على جثتها.

كشفت تحريات المباحث التي جرت تحت قيادة اللواءين حسن محمود مدير أمن سوهاج، وعبد الحميد أبو موسى مدير المباحث عن تفاصيل صادمة، حيث اعترفت المتهمة "سيدة، في العقد الثالث من عمرها"، متزوجة أن المجني عليها حضرت إليها لإعطائها مبلغ مالي اقترضته من "والدة الضحية"، وأثناء دخول الطفلة في المنزل زين لها الشيطان تنفيذ جريمتها، حيث أمسكت الطفلة وكتمت أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد ذلك أحضرت "مقص"، وتمكنت من الاستيلاء على "قرط" الطفلة.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهمة اعترفت أيضا بتفاصيل الجريمة، حيث أكدت في محضر الشرطة أنه عقب قتلها المجني عليه، قامت بوضع الجثة في جوال واستقلت توك توك وتوجهت إلى ترعة نجع حمادي، وألقت بالجثة في التخلص خوفا من إلقاء القبض عليها.

وشرحت التحريات أنه بمجرد تلقي البلاغ من والدة المجني عليها بتغيب ابنتها "10 سنوات"، توجهت قوة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، ووحدة المباحث بمركز المراغة، تحت قيادة اللواء عبد الحميد أبو موسي مدير المباحث، وبدأت في فحص خط سير الطفلة، وتتبع تحركاتها حتى توصلت من خلال فحص الكاميرات والمشاهدات أن آخر ظهور لطفلة لدى منزل صديقة "الأم"، وتم استئذان النيابة العامة، وضبط المشتبه فيها، واعترف بتفاصيل الجريمة، وقالت انها قتلتها لسرقة "قرطها الذهبي".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقلت لإجراء مناظرة للجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وناقشت المتهمة حول ملابسات الجريمة، وقررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليها تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.