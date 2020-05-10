حريق بمصنع أحبار ومواد طباعة ببرج العرب غرب الإسكندرية

اندلع حريق، اليوم الأحد، بمصنع "سيزا" لصناعة الأحبار ومستلزمات الطباعة بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بأحد مصانع الأحبار ومواد الطباعة بالقطعة رقم 30 بلوك 19 بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إن قوات الحماية المدينة تواصل إخماد الحريق بواسطة 5 سيارات إطفاء، وذلك لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة.

وأضاف "بدوي" أن الحريق تسبب في أضرار بالمصنع دون حدوث أي وفيات أو إصابات.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة برج العرب، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.