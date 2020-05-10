وحدة رعاية مركزة من المجتمع المدني لمستشفى ناصر في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم جهود وخطة الدولة في تحسين مستوى الخدمات الحيوية وتحقيق التنمية الشاملة، بجانب مساهمتها الفاعلة في الأزمات، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا شهدت مشاركة مجتمعية متميزة، حيث سادت روح الفريق الواحد بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء هذا خلال حضوره تسليم مستشفى ناصر العام وحدة رعاية مركزة مقدمة من شركة سامسونج بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر، وهي عبارة عن سرير رعاية وجهاز تنفس صناعي، جهاز مضخة محاليل، جهاز قياس غاز ثاني أكسيد الكربون، وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لهذه المساهمة المتميزة من شركة سامسونج.

وعلى هامش زيارته للمستشفى، عقد المحافظ اجتماعا مع الطاقم الإداري والطبي بالمستشفى بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، ناقش معهم المحافظ بعض الموضوعات الخاصة بالمنظومة الصحية بالمستشفى، واحتياجات ومتطلبات الدعم المطلوبة، مشددا على أهمية إبلاغه أولاً بأول بموقف المستلزمات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض، خاصة في ظل تداعيات العدوى بفيروس كورونا.

وقد التقى المحافظ "بمكتبه" بوفد من شركة سامسونج قبل وصول الوحدة، وذلك في حضور رئيس مجلس إدارة مجموعة سامسونج، ومدير الموارد البشرية بالشركة،حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالشركة بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بالواسطى.