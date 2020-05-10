تشميع مقاهي وضبط أشخاص خالفوا قرارات الحظر بالغربية

أصدر اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، اليوم توجيهاته إلي مساعديه بضرورة استمرار رجال الشرطة في شن حملات رفع الإشغالات والتعديات على الطرق وردع المخالفين ومواجهه الخارجين على القانون لتعليمات ولوائح قرار الحظر المنزلي للوقاية من أخطار تفشي عدوي وباء كورونا .

وشدد محافظ الغربية فى تعلمياته إلي العقيد وسيم قنديل مدير شرطة المرافق والإشغالات بالغربية، بالتنسيق الكامل مع المقدم محمد علي وكيل مباحث شرطة المرافق والإشغالات، لإحكام الرقابة والتواجد الشرطي .

وأسفرت هذه الحملات عن رفع عدد من الإشغالات وغلق وتشميع مقهى عفيفي بشارع الحكمة، وغلق وتشميع كافتريا ملاعب "النزهة" وكافيه "النزهة"، وضبط عدد من الأشخاص لمخالفتهم قرار الحظر المنزلي .

جدير بالذكر أن محافظ الغربية، أعطى تعليماته بشن سلسلة حملات لإحكام الرقابة والتواجد الشرطي بمناطق سكنية أهمها أبو شاهين وشارع أبو هرجه وميدان بسيسة وشارع البحر والكوبري السفلي .