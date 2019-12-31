تفقد اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، اليوم الخدمات والأقوال الأمنية، للمتابعة مدى انتظام الخدمات الأمنية بمحيط المؤسسات الحكومية ودور العبادة والكنائس على مستوى شوارع وميادين مركزي طنطا والمحلة.

وجاء ذلك بحضور كل من اللواء محمود عيد حكمدار مديرية الأمن بالغربية واللواء حازم الدهبي حكمدار مركزي سمنود والمحلة واللواء مجدي عوض مساعد مدير فرقة المحلة ولفيف من مأموري الأقسام ومراكز الشرطة.

كما تفقد مدير الأمن مواقع الخدمات الشرطية المنتشرة بطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز "طنطا–المحلة " و "السنطة– زفتي" و"سمنود–قطور" للوقوف على مدى انتظام الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة لتأمين محيط المؤسسات الحكومية ودور العبادة.

وشدد مدير الأمن على ضرورة تعميم الأكمنة الثابتة والمتحركة بميادين المحافظة ورفع كفاءة الحملات الأمنية المرورية والمرافق والإشغالات على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

ووجه مدير الأمن مأموري مراكز وأقسام الشرطة بأهمية تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة على الأسوار ومحيط الكنائس على مدار اليوم الكامل، وعمل الحرم الآمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكنائس.