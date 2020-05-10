للحد من الاختلاط.. طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

دعا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء، المواطنين على مستوى الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا للحد من الاختلاط و ضمان إصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الفعلي.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي بعض النصائح لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا، وفقا لما قدمه الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة تسجيل عداد الكهرباء الكترونيا

ـ تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

ـ تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

ـ الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 والإبلاغ بالقراءة.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.