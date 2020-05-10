علي جمعة: فرعون و700 ألف ساحر ناظروا النبي موسى في الإسكندرية

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقا وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن هناك أقوال بأن عدد سحرة فرعون الذين جاؤوا لمناظرة سيدنا موسى كانوا 30 ألفًا ويزيدون، وهناك أقوال بأن عددهم 700 ألفًا، وقد تكون هذه الأرقام صحيحة.

ولفت إلى أن منطقة "الفارما" القريبة من بورسعيد جاء منها السحرة الكبار، موضحًا أنه يقال أن المناظرة الثانية بين السحرة وسيدنا موسى حدثت في الإسكندرية.

وأضاف "جمعة" خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الآيتين اللتين مع سيدنا موسى ليست سهلة، موضحا أن ثعبان موسى ليس كباقي الثعابين المعتادة، لكنه ثعبان مبين ومخيف، وبعد هذا المشهد نادى فرعون وجمع السحرة من كل مكان، وقيل أنه استطاع جمع 30 ألفًا "فرعون كان متأكد إن موسى قوي جدًا".

وأوضح أن فرعون قال "موعدكم يوم الزينة وأن يحشروا الناس ضحى"، لافتا إلى أن موسى آثر أن يناقش السحرة لأنهم علماء، لأن الرسول يريد الهداية لقومه، ولكن فرعون قال إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم، وعندما التقوا قال لهم موسى القوا عصيكم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.