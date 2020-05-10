علي جمعة: فرعون لم يكذب سيدنا موسى.. كان يجحد بآيات الله

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقا وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنّ إعلان سحرة فرعون أنّهم آمنوا بالله هز فرعون بشكل كبير، فقال لهم فرعون: "آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، مشددا على أنّ فرعون لم يكن يكذب سيدنا "موسى" لكنه كان يجحد بآيات الله.

وأضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الله سبحانه وتعالى كشف للسحرة خلال سجودهم أماكنهم في الجنة، وهذه البيانات التي شاهدوها بأعينهم، لافتا إلى أنّ الواقعة تشكل "فضيحة بجلاجل" لفرعون.

وأوضح أنّ فرعون انتقم بعد الواقعة، إذ تخلص من السحرة وقتلهم، ثم عاد إلى بيته وقتل زوجته آسيا، وأصبح يخشى شكل الثعبان، متابعا: "لما فرعون شاف الثعبان بكى لموسى وقال له أنقذني، وده السر اللي خلى موسى يعيش لبعد كدة، إن موسى عنده معلومية ليست لدى السحرة والعلماء، وممكن فرعون يحتاج إليه لأنه عنده معلومة هتفيد الدولة".