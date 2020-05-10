افتتاح وحدة رعاية العزل لمرضى كورونا بالمستشفى الجامعي ببني سويف

افتتح الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، وحدة رعاية العزل بقسم الصدرية بالدور السابع بالمستشفى وذلك بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمستشفى.

وقال عميد كلية الطب، إن العمل بدأ بالوحدة منذ أسبوع مضى وتحتوى هذه الوحدة على عدد 8 أسرة رعاية كاملة مع أجهزة التنفس الصناعي حيث يشرف عليها فريق طبي متكامل من أقسام الأمراض الصدرية و الرعاية المركزة وأمراض القلب والعصبية والباطنة حيث تم تشكيل فريق من الأطباء والأساتذة بهذه الأقسام حيث يكون العمل بها على مدار ٢٤ ساعة تحت إشراف الدكتورة نبيلة لاظ رئيسة قسم الصدرية.

ويتكون الفريق من 6 أطباء مقيمين ومدرسين مساعدين ومدرسين بكلية الطب وكذلك عدد 8 أفراد من فريق التمريض والمؤهلين للعمل بالرعايات، في إطار حرص المستشفى الجامعي وكلية الطب على المشاركة العملية والعلمية لمكافحة فيروس كورونا مع مختلف أجهزة الدولة.

مشيرا لبدء العمل في إجراء تحاليل لمرضى فيروس كورونا بقسم الإكلينكال باثولوجي بالمستشفى حيث تم توفير المحاليل اللازمة لعمل مسحات للمرضى والمخالطين وكذلك عمل تحليل (PCR) لفيروس كورونا، مؤكدا أنها نقلة نوعية للخدمة التي تقدمها المستشفى الجامعي لمرضى فيروس كورنا بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى غنة تم توفير جميع وسائل الحماية والوقاية للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى ووحدة الرعاية المركزة من جونتات وأفرول وأقنعة للوجه ومسكات جراحية ومسكات (n95) مع توفير كل وسائل الإعاشة والأمن للفريق الطبي و الفريق المعاون وكذلك تم إضافة وحدة غسيل كلوي خاصة بوحدة رعاية العزل لخدمة حالات الاشتباه التي تعانى من فشل كلوي.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، إن الجامعة تعمل على توفير كل ما تحتاجه المستشفى من دعم مالي ومعنوي للمشاركة المجتمعية في حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد لمقاومة فيروس كورونا المستجد.