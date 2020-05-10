من سائق قاطرة العاشر لعمال محطة مصر.. شهامة المصري حاضرة في الأزمات

رغم صعوبة المواقف وخطورة الاختيار بين الحياة والموت بها، إلا أنه دائمًا ما تتجلى شجاعة وشهامة المصريين في العديد من الأحداث الصعبة، والتي ظهرت بعدة مواقف، آخرها أمس، حيث خاطر سائق شاحنة كانت تحترق وهي محملة بالوقود، بحياته لإبعادها وتجنب انفجار كان سيقع في منطقة سكنية بمدينة العاشر من رمضان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا لسائق شاحنة الوقود التي اندلعت فيها النيران، وهو يقودها ليسير بها بعيدًا عن التجمع السكني، ويسهل مهمة رجال الإطفاء.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران المشتعلة وإخمادها بواسطة 7 سيارات إطفاء، دون وقوع خسائر بشرية ونجاة سائق الشاحنة.

حريق مارجرجس

لم يكن ذلك الحدث هو الأول من نوعه الذي تظهر فيه شهامة وشجاعة المصريين، ففي منتصف أكتوبر الماضي، شب حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس بدائرة قسم حلوان، وجرى الدفع بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف، للسيطرة على الحريق، الذي لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح.

واحتشد أهالي منطقة حلوان في مكان الحادث، للقيام بمساعدة رجال الإطفاء في إخماد النيران، ومحاولة إسعاف أي شخص تعرض للإصابة.

معهد الأورام

وفي أغسطس الماضي، وقع انفجار مدوي، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ليسارع عدد كبير من المواطنين بالتعاون مع رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف، حيث أفسح المواطنون الطريق لسيارات الإسعاف والإطفاء لتقوم بعملها في إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى محاولات إسعاف المرضي وحملهم بعيدا عن الانفجار.

كما تطوع الكثير من المصريين بالمال أو بالأدوات من أجل إعادة ترميم معهد الأورام، ليكون مؤهلًا لاستقبال المرضى مرة أخرى، وصرح الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن حجم التبرعات لمعهد الأورام في خلال أسبوعين وصل إلى 60 مليون جنيه.

حريق الموسكي

وساعد المواطنون رجال الإطفاء والشرطة في محاولة السيطرة على الحريق الذي نشب في منطقة الموسكي في مايو 2019، من خلال محاولة الإطفاء باستخدام طفايات الحريق، وإلقاء المياه على النيران المشتعلة، أو حمل المصابين لسيارات الإسعاف.

حادث محطة مصر

قبل حريق الموسكي، ظهرت شهامة المصرين في حادث قطار محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، الذي ترك علامات موجعة في أذهان الجميع، بينما سارع 3 عمال بشركة قطارات النوم لإطفاء النار التي اشتعلت بأجساد بعض الضحايا، ولم يهربوا كغيرهم، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي تظهر شجاعتهم ومواقفهم التي أنقذوا فيها حياة العشرات.

كما سارع الكثير من المواطنين للتبرع بالدم بعد الحادث، ولم يقتصر ذلك على السيارة الواقفة أمام المحطة، بل وصل إلى كل المستشفيات التي نقل إليها المصابين، وتوافد مئات الأشخاص للتبرع والمشاركة في الإنقاذ.