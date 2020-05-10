التنمية المحلية: "المسؤول الحكومي المحترف" يؤهل الموظف لإدارة العمل

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ الحكومة تسعى إلى زيادة الخدمات التي يمكن تقديمها بصورة رقمية من خلال المراكز التكنولوجية، موضحا أنّ برنامج "المسؤول الحكومي المحترف"، يؤهل الموظف للعمل بالقطاعات الحكومية والمحليات.

وأضاف شعراوي، خلال كلمته على هامش فعاليات إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "المسؤول الحكومي المحترف" بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم، أنّ البرنامج يجعل الموظف مؤهل نفسيا لإدارة العمل والابتكار فيه وتقديم خدمة جيدة للمواطن وهذا هو الغرض الرئيسي له.

وأوضح أنّ التحول الرقمي في بورسعيد قبل عامين، وجار تطبيقه في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، وبرنامج "المسؤول الحكومي المحترف" فرصة جيدة للتدريب بصورة رقمية لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، موضحا أنّ رئيس الوزراء أكد أنّ الخدمات التي تقدم بصورة رقمية خلال أزمة كورونا، ستستمر بهذا النهج ولن تعود للصورة الورقية مرة أخرى.