رئيس جامعة سوهاج يلتقي 5 فرق مرشحة للانضمام لحاضنة أفكار الشباب

اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع 5 من الفرق المرشحة للانضمام لفرع حاضنة "انطلاق سوهاج"، بمقر المركز الإقليمي لأكاديمية البحث العلمي بجزيرة قرمان.

وناقش "عزيز" عددًا من الأفكار الإبداعية لدى الفرق، بالاشتراك عن بُعد مع الدكتور محمود جلال العارف أمين عام المركز، والدكتور شيماء هلال مسئول برنامج الحضانات بالاكاديمية، واعضاء لجنة التحكيم.

وقال "عزيز"، إن المشروع مقام بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والجامعة، ممثلة في كلية التجارة، بتمويل قدره 3 ملايين و500 ألف جنيه، مقدمة من الأكاديمية، بغرض إقامة حاضنة أعمال، لاحتضان أفكار الشباب ومساعدتهم لتحويلها إلى مشاريع إنتاجية على أرض الواقع، بما يسهم في زيادة فرص العمل والحد من البطالة.

وذكر أن 5 فرق تشارك في عدة مجالات، منها إنتاج الفيرمي، وتطبيق هواتف ذكية للتحكم في الغرف داخل المنازل والفنادق، ومغناطيس لتقليل ملوحة المياه والتربة، صناعة الجبنة الموزاريلا، المنسوجات اليدوية

ومن جانبه قال الدكتور محمود جلال العارف أمين عام المركز، إن الهدف من اللقاء التعرف على المستوى الفني الذي توصلت إليه الفرق المشاركة عقب الانتهاء من فترة التدريب الأولية، ومناقشتهم في جدوى الأفكار المقدمة وإمكانية تطويرها والاستفادة منها.