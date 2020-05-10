تعترض مسار كوبري.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب

تعترض مسار كوبري.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب
كتب:
خالد الغويط
10:53 م | الأحد 10 مايو 2020
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي التي تعترض مسار إنشاء كوبري ميدان الثقافة، وذلك خلال جولة ميدانية بحي شرق سوهاج، تفقد خلالها أعمال كوبري الثقافة والكورنيش الغربي.
وشهد المحافظ تسليم شارع أسيوط للشركة المنفذة لكوبري الثقافة، وذلك بحضور مهندسي الشركات المنفذة وإدارة مرور سوهاج، وعاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من ترحيل الخطوط، وتنسيق وتجميل المنطقة ورد الشئ لأصله.
الجدير بالذكر، أن عملية ترحيل خطوط المياه والصرف الصحي تقوم بها شركة مياه الشرب بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تخدم مناطق الثقافة، والعروبة، وشارع أسيوط سوهاج، وشارع المحطة، وذلك بتكلفة 300 مليون جنيه.
كما تفقد المحافظ سيارتين جديدتين بالكورنيش الغربي، "مكنسة أوتوماتيك"، تم تزويد الوحدة المحلية لحي شرق بهما بتكلفة 2 مليون جنيه، وهما متعددتا الأغراض لإزالة الأتربة وغسل الأرصفة.