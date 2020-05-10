تعترض مسار كوبري.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي التي تعترض مسار إنشاء كوبري ميدان الثقافة، وذلك خلال جولة ميدانية بحي شرق سوهاج، تفقد خلالها أعمال كوبري الثقافة والكورنيش الغربي.

وشهد المحافظ تسليم شارع أسيوط للشركة المنفذة لكوبري الثقافة، وذلك بحضور مهندسي الشركات المنفذة وإدارة مرور سوهاج، وعاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من ترحيل الخطوط، وتنسيق وتجميل المنطقة ورد الشئ لأصله.

الجدير بالذكر، أن عملية ترحيل خطوط المياه والصرف الصحي تقوم بها شركة مياه الشرب بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تخدم مناطق الثقافة، والعروبة، وشارع أسيوط سوهاج، وشارع المحطة، وذلك بتكلفة 300 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ سيارتين جديدتين بالكورنيش الغربي، "مكنسة أوتوماتيك"، تم تزويد الوحدة المحلية لحي شرق بهما بتكلفة 2 مليون جنيه، وهما متعددتا الأغراض لإزالة الأتربة وغسل الأرصفة.