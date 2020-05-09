عزل 6 منازل بعد تسجيل إصابتين بكورونا في سوهاج

انتقل فريق من مديرية الصحة بسوهاج والقطاع الوقائي بالإدارة الصحية بسوهاج إلى قرية نجع الدير، وقرية نجع ابوحسين بمركز سوهاج، عقب تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وتم عزل 6 منازل بإجمالي 27 شخصا ضمن أعمال الترصد بعد ثبوت حالات إيجابية لفيروس كورونا وتم حصر المخالطين والتأكد من عدم وجود أي أعراض عليهم وإعطائهم التوعية اللازمة، وكيفية العزل المنزلي وإعطائهم أرقام للتواصل في حال ظهور أي أعراض للمرض.

وتم اخذ جميع بياناتهم لسهولة التواصل اثناء فترة العزل المنزلى وابلاغ جهات عملهم للحصول على اجازة استثنائية اثناء فترة العزل.

وتم القيام بتطهير ورش المنازل والشوارع المحيطة باستخدام المطهرات اللازمة عن طريق رجال الوقائى بالادارة الصحية بسوهاج.

وتم عزل 3 منازل بعدد 13 فرد وبعد الانتهاء من الاعمال بقرية نجع الدير تم التوجه الى قرية نجع ابوحسين وتحديد المخالطين واتخاذ الاجراءات الاحترازية السابق ذكرها وتم عزل 3 منازل بعدد 14 فردا.

وتم التنسيق مع مديرية التضامن لتوفير المستلزمات المعيشية للاسر اثناء فترة العزل.

وناشدت مديرية الصحة جميع المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم التواجد بالاماكن المزدحمة والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى والالتزام بعدم اقامة اى تجمعات.