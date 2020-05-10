فيديو.. علماء لعلهم يفقهون: القادم مذهل لو ما التزمتوش.. محدش يزعل

قال الشيخ خالد الجندي إنه إذ التزم المواطنون بمنازلهم وبالتدابير الصحية، فإن الله سيزيل الغمة وفيروس كورونا، وإذا لم يلتزموا فعليهم انتظار القادم الأسوأ.

وذكر، "استنوا وخشوا على القادم.. القادم مزهل، ومحدش يزعل لما متلاقيش مكان في المستشفى، لو علقولك محاليل في الشارع على السرير على الرصيف، ومحدش يزعل لما متلاقوش كيلو دقيق ومحدش يزعل لو حضرتك لقيت مجاعة واضطراب في المستشفيات".

وأضاف الجندي: "ده مش وقت تشكيك في الحكومة يانغرق كلنا ياننجو، بطلوا تنظير وانتو قاعدين في البيوت.. دي أزمة كبيرة كلنا فيها.. التزموا في بيوتكم.. أرجوكم البلد بتغرق".

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc" إلى الأطقم الطبية التي تعمل بشكل متواصل منذ قرابة الشهرين وبدون اجازات، موضحًا أن طاقتهم لن تحتمل وقتًا طويلًا إضافيًا، "معظم اللي شغالين في الأطقم الطبية بتناشد الناس يقعدوا في بيوتهم لازم نآخد بالأسباب".

ووجه الشيخ رمضان عبدالرازق دعوة لوعي الشعب للمساندة والاستجابة، موجهًا التحية للجيش الأبيض الصامد أمام فيروس كورونا.