سؤال وجواب عن أجور وعلاوات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

تواصل "الوطن" تقديم سلسلة الأسئلة والأجوبة، حول أهم مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والضوابط والاشتراطات التي وضعها، لتنظيم أوضاع ونظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم طبقا لأحدث الإحصاءات 5.7 مليون موظف.

ونطرح اليوم، أهم الأسئلة وإجاباتها، عن كل ما يتعلق بالأجور وأنواعها بعد صدور القانون الجديد في 2016، والعلاوات وضوابطها، وذلك من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاءت كالتالي:

س1: ما هو الفرق بين الأجر الوظيفى والأجر المكمل وكامل الأجر؟

- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

- الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.

- كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل.

س2: ما هي العلاوات المستحقة للموظف طبقًا لقانون الخدمة المدنية؟

1. علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بسنة 7% من الأجر الوظيفى.

2. علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، ويجوز منحها طبقًا للشروط المقررة في القانون.

س3: هل أتاح القانون إمكانية زيادة نسبة العلاوة الدورية مستقبلًا؟

نعم.