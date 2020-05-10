فيديو.. خالد الجندي: اللي يشكك في السنة أو البخاري بيشكك في الدين نفسه

قال الشيخ خالد الجندي، إن لدينا قرآنين، أحدهاما مقروء، والآخر مُتبع، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، والقرآن المقروء هو الذي نعمل به الآن، "في 2 وحي نزلوا على النبي عليه الصلاة والسلام".

وأشار الجندي خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc" إلى أن الإمام البخاري ميزته ليست في الحفظ، ولكن ميزته كانت في الفهم والتبويب وكان الصندوق الأسود للأمة ولديه كل المعلومات الحقيقية".

وأضاف الجندي: "اللي يشكك في السنة أو البخاري بيشكك في الدين نفسه، لأن البخاري بيرمز لدين وليس الشخص"، "البخاري ليس له مثيل في الإتقان أو الفقه أو التجويد والفهم، البخاري وضع أعقد الشروط لجودة المنتج وليست لها مثيل في التاريخ العالمي والحضاري، وليس كالبخاري أمير ولا إمام".

وتابع الشيخ رمضان عبدالرازق: "الوحي وحيان، وحي متلو وهو القرآن ووحي مروي وهو السنة، والوحي المروي هو تطبيق الدين الحقيقي وليس المتلو".