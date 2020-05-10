هاني يونس ينشر صورة لسجود أحد العالقين قبل التسكين في المدينة الجامعية

شارك هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورتين، لتسكين العالقين الذين عادوا إلى مصر، في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، ضمن إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب يونس، معلقًا على الصورتين: "مساء الفل شايفين الصورتين دول بصوا فيهم كويس أولا الصور دي في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، مقر استقبال أبناء مصر العالقين".

وأضاف: "ثانيا اللي في الصورة بالبدلة هو الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة بيستقبل أهالينا العالقين".

وتابع: "ثالثا اللي في الصورة التانية هو أحد المصريين العالقين العائدين يسجد لله شاكرا على عودته للوطن".