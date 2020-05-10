تيمون وبومبا "نصابين" في الحلقة 17 من مسلسل رجالة البيت

واصل تيمون وبومبا في الحلقة 17 من مسلسل رجالة البيت العمل على "النصب" على الناس في قصة وفاة عم عيد والد تيمون، من أجل بيع لوحاته يبملايين الجنيهات مثلما اكتشفوا في الحلقة الماضية، محاولين إقناع العالم بذلك.

وتبدأ أحداث الحلقة بالتنكر "تيمون" والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي في شيخ جليل لإبعاد شبح عم عيد من المنزل، مثلما أقنعوا زوجته بأن من يظهر في الشقة هو شبحه وليس هو.

ويظهر تيمون وبومبا بعد ذلك في برنامج تليفزيوني من أجل توثيق وفاته ويؤكدون للجميع أنه توفي إلا أن عم عيد يظهر لهم أثناء تصوير البرنامج ويقلب الطاولة ويفضحهم على الهواء.

مسلسل "رجالة البيت" من بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، وكوكبة كبيرة من النجوم، حيث يشارك معهما كل من آيتن عامر ولطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.